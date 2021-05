Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il first team technical manager dell'Inter, Lele Oriali, parla del suo ritorno in nerazzurro.



Oriali, è tornato all’Inter e l’Inter è tornata a vincere...

Ride... «Inizio a credere anche io che non sia un caso. Quattro anni fa ero stato vicino al ritorno, ne parlai con Ausilio, ma non se ne fece nulla».



Fino alla fine del 2018, quando la chiamò Marotta.

«E io fui chiaro dall’inizio. Ho preteso la gestione completa della parte sportiva in Pinetina. Se necessario, avrei riferito solo a Zhang e allo stesso Marotta».