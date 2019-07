Alla vigilia della sfida che vedrà il Manchester United opposto al Tottenham, l'allenatore dei "Red Devils", Gunnar Solskjaer, ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante belga accostato all'Inter di Antonio Conte.



"Non giocherà neanche contro il Tottenham, ha fatto solo fisioterapia negli ultimi giorni. Non è una cosa grave, se lo fosse stata lo avremmo rimandato a casa", ha spiegato il tecnico norvegese. ​Ovviamente non è mai bello che un giocatore perda importanti sedute di lavoro aerobico, forza e comprensione e approccio tattico. Dovrà recuperarli col tempo. Lukaku non è in forma come Lindelof perché negli ultimi giorni ha lavorato solo col fisioterapista e di conseguenza non ce la farà per la prossima sfida”.