Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, parla in conferenza stampa dal ritiro dell'Uruguay: ""Sono molto felice di essere qui. Come sempre, è un privilegio. A livello personale, sono riuscito a giocare tanti minuti nell'ultimo mese che era quello di cui avevo bisogno perché fisicamente stavo già bene. Quindi arrivo in un buon momento di forma, ho potuto dimostrare che sono il solito Matías".



LO SCUDETTO - "E' stato un premio per me che gioco all'Inter da diversi anni. Per fortuna, quest'anno siamo riusciti a vincere".