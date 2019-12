Nuovo capitolo della telenovela - a sfondo legale - che vede contrapporsi Arturo Vidal e il Barcellona. Il centrocampista cileno ha denunciato il club catalano per il mancato pagamento di alcuni bonus (circa 2,4 milioni di euro) previsti da contratto. Ed è proprio l'ex Juve e Bayern a parlare direttamente dal Cile confermando a Radio ADN: "Mi sembra ingiusto che manchi questo denaro se mi spetta, però è un tema che non ha nulla a che vedere con quello che sta succedendo in questi giorni", riferendosi inequivocabilmente ai risvolti di mercato.



NE RIPARLEREMO - Prosegue Vidal: "Il mio rappresentante e avvocato si sta occupando di questa faccenda. E' un tema di cui parlerò una volta rientrato in Spagna (previsto il 2 gennaio, ndr). Ora mi godo le vacanze in Cile e mi concentro su quello che succede qui".

Il classe 1987 sta forzando la mano per trasferirsi alla corte di Antonio Conte e vestire la maglia dell'Inter a gennaio.



LA RISPOSTA DEL BARÇA - Intanto il Barcellona non ci sta e risponde: "Questo è il caso più inedito di tutti: aspetti sei mesi e, senza nemmeno avvertire che ci potrebbe essere stato un errore, chiedi che ti venga corrisposta una determinata cifra nel giro di 24 ore. Il tutto solo perché la stampa ha pubblicato la notizia di un interesse del giocatore nel lasciare il club" ha fatto sapere il Barcellona, come riportato dal Mundo Deportivo. "In questi sei mesi il signor Vidal non ci ha mai fatto sapere di essere in disaccordo con le cifre retribuitegli e solo ora, per ragioni a noi sconosciute e che forse vanno al di là della situazione contingente, presenta queste richieste".