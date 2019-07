Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla di Lautaro Martinez, numero 10 nerazzurro: "Mi è piaciuta la Copa América che ha fatto. Non dobbiamo dimenticare che ha solo 21 anni e ha un futuro molto positivo davanti a lui" le sue parole a TyC Sports.



SU MESSI - "Conosco Leo, so che cosa significa per lui la Nazionale. Quello che mi è piaciuto di più delle sue dichiarazioni è che ha detto che c'è un futuro. C'è la sensazione che ci sia un futuro positivo con molti ragazzi che hanno appena iniziato: ora bisogna dar loro il tempo necessario per fare esperienza. Dobbiamo fidarci".