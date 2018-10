I capitali in arrivo dalla Cina potrebbero presto sbloccarsi e per l'Inter, che ha confermato nell'ultimo bilancio che alcuni dei pagamenti sono stati rimandati da parte degli sponsor, non può che essere una notizia positiva.



RIAPERTI I RUBINETTI? - Intervistato da CCTV in Cina il patron dell'Inter Zhang Jindong ha confermato i progressi fatti nella riforma economica del paese cinese. In particolare il numero 1 di Suning si è esposto concretamente confermando la possibilità di riaprire canali commerciali con altri mercati esteri.



PARLA ZHANG - Ecco le sue parole: "Con l'approfondimento della riforma e l'apertura del governo, le opportunità per i nuovi mercati continueranno a crescere. L'applicazione della tecnologia Internet, ma anche il sostegno dello Stato per l'economia privata, hanno dato a tutti gli imprenditori privati una spinta importante".