L'infortunio di Roberto Inglese costringe il Parma a tornare sul mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante. Ed è per questo motivo che Daniele Faggiano, direttore sportivo Parma, è nella sede dell'Inter. Nel mirino del club ducale è finito Sebastiano Esposito, giovane attaccante dei nerazzurri, autore di un gol in Serie A in questa stagione.



Classe 2002, super richiesto da diversi club di Serie A, con la Spal che ci ha provato prima di tutti, il giovane attaccante dell'Inter piace al Parma, pronto ad accogliere in prestito il talento campano, che ha dimostrato di essere pronto per affrontare la Serie A. Il Parma ci prova per Esposito, l'Inter riflette.