Continua la nona giornata di Serie A. Dopo Lecce-Juve, in programma c'è la sfida di San Siro delle 18 tra Inter e Parma.Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



INTER – PARMA

CHIFFI

SCHENONE – BACCINI

IV: MARIANI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO



68' AMMONITO CONTE PER PROTESTE - Giallo per il tecnico nerazzurro, che chiede a gran voce un fallo e rimedia l'ammonizione.



62' ALTRO RIGORE CHIESTO DALL'INTER - Intervento di Darmian su Biraghi in area di rigore: l'esterno nerazzurro chiede un altro rigore, il contatto questa volta sembra flebile.



56' GOL ANNULLATO E POI CONCESSO A LUKAKU - Rete del belga: Brozovic apre per Candreva, cross basso per Lukaku che insacca sull'uscita sbagliata di Sepe. Chffi prima annulla per fuorigioco, poi dopo il check del VAR cambia decisione e concede il gol.



41' LAUTARO CHIEDE UN CALCIO DI RIGORE - Lautaro Martinez cade in area dopo un contatto a sandwich con Hernani e Iacoponi, Chiffi fa proseguire. Il rigore poteva starci, il fallo sembra esserci, da parte del difensore che colpisce l'argentino con un calcio.



13' GIALLO PER BARELLA - Il centrocampista dell'Inter trattiene Kulusevski e rimedia l'ammonizione.