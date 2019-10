Handanovic 6: Prima una bella parata su Dermaku, poi l’uno-due di Karamoh e Gervinho su cui non può niente.



Skriniar 6: Buoni interventi su Gervinho e Karamoh, spesso treni in corsa che si alternano dal sul lato. Dà l'anima anche nel finale, quando prova a tenere alta la squadra.



Godin 4,5: La differenza di velocità tra lui è Karamoh è netta e in occasione del primo gol ospite la accusa molto. Poi è troppo morbido sul momentaneo vantaggio del Parma, quando si lascia scavalcare in palleggio ancora da Karamoh, che poi vola a servire l’assist per Gervinho. Conte lo sostituisce per scelta tecnica e lui non la prende bene.



(Dal 21’ s.t. de Vrij 6,5: Con lui al centro della difesa, l'Inter mostra un'altra sicurezza. È lui l'inostituibile del pacchetto arretrato e questa sera se n'è avuta la dimostrazione).



Bastoni 5,5: Buoni interventi ma anche qualche indecisione.



Candreva 7: Momento magico per l’esterno nerazzurro che, dopo il gol in Champions, trova anche la gioia in campionato. Suo anche l’assist per il 2-2 di Lukaku. Il migliore dei suoi.



Gagliardini 6: Al 13’ penetra in area di rigore ma con lo specchio spalancato davanti non riesce a dare precisione al tiro che Sepe devia in angolo. Le sue prestazioni iniziano a salire di tono, soprattutto dal punto di vista della personalità.



(Dal 39’ s.t. Politano: s.v.)



Brozovic 4: Da un suo errore in fase d’impostazione nasce il contropiede di Karamoh per il pareggio gialloblu. Porta sulla coscienza anche il raddoppio ospite, quando tenta l’anticipo sul solito Karamoh ma sbaglia il tempo e apre un’autostrada che il francese percorre fino a servire l’assist vincente per Gervinho. Cresce nel secondo tempo ed entra nell'azione del 2-2 ma gli errori dei primi 45' pesano come macigni.



Barella 6,5: La sua grinta trascina compagni in campo e pubblico sugli spalti. Macina chilometri, ferma molte ripartenze, compresa una di Gervinho in campo aperto, strappando applausi.



Biraghi 5,5: Cross poco precisi e discese mai veramente pericolose.



Lukaku 6,5: Questa volta fa valere il proprio fisico e riesce a giocare di sponda con maggiore precisione. Bravo quando in area di rigore raccoglie l’assist di Candreva e trova il gol del pareggio. Potrebbe bissare all'ultimo secondo ma Espoito gli toglie dalla testa un pallone che sembrava pronto ad accomodare in rete.



Lautaro 6,5: Si sbatte molto e gioca per la squadra. Non trova il gol, ma l'intervento di Iacoponi su di lui sembrava da rigore. San Siro rumoreggia al momento della sua sostituzione.



(Dal 28’ s.t. Esposito 6: Entra con la voglia di spaccare il mondo e prova anche giocate pericolose. Sfiora il gol con un fantastico destro al volo e sul finale spreca una buona occasione da rete quando aggredisce un traversone mandando alto un pallone che avrebbe potuto colpire meglio).





Conte 6: Quando non puoi vincere devi almeno fare in modo di non perdere. L'Inter è ancora pazza: va in vantaggio, si fa recuperare e sorpassare, ritrova il pareggio e rischia di vincerla. Spreca comunque l'opportunità di prendersi il primato in classifica.



Parma



Sepe 5,5 Si fa trovare pronto sulla conclusione ravvicinata di Gagliardini. Incolpevole sul gol di Candreva, che finisce in porta dopo una doppia deviazione. Potrebbe uscire molto meglio, invece, su Lukaku in occasione del 2-2 nerazzurro.



Darmian 6: Si preoccupa di contenere le avanzate di Biraghi e ci riesce bene.



Iacoponi 6,5: Fa a sportellate con Lukaku e Lautaro e spesso gli va bene, compreso quando l’argentino lamenta un calcio di rigore, non concesso, dall’arbitro Chiffi.



Dermaku 6,5: Prova la conclusione dalla distanza ma Handanovic non si lascia sorprendere. Lì dietro è un osso duro e in un paio di occasioni si sostituisce a Sepe respingendo i tentativi nerazzurri dalla distanza.



Gagliolo 5: Candreva è un cattivo cliente e lui fatica molto. Esce per infortunio.



(Dal 21’ s.t. Pezzella 5: Con lui al posto di Gagliolo le cose non cambiano, il Parma continua a soffrire da quel lato).



Kucka 6: Barella corre molto e lui tiene posizione per non farsi prendere alle spalle. Gioca una buona partita e fa molta legna. Sfiora anche il gol ma arriva in leggero ritardo all'appuntamento col pallone spizzato da Karamoh.



Scozzarella 6,5: Buon regia tra Hernani e Kucka. Fa girare la squadra e offre buon sostegno alla difesa.



Hernani 6: Inizia con ottima gamba e cala leggermente alla distanza, ma sempre a testa alta e con personalità a tagliare il campo per entrare nel vivo dell'azione.



Kulusevski 7: Doppio ruolo nella stessa partita. In fase di possesso falso nove, quando è l’Inter a gestire palla, invece, si abbassa su Brozovic per impedirgli di fare gioco, e ci riesce. Mette in difficoltà Godin e spesso, da solo, tiene impegnata la retroguardia dell'Inter. Si fa ammirare a San Siro, sotto gli occhi di Ausilio e Marotta, che lo studiano da tempo.



Karamoh 7,5: Si temeva la sua vivacità e alla fine è arrivato il gol. Approfitta di un errore di Brozovic e brucia mezza difesa nerazzurra prima di esplodere il tiro nell’angolino basso alla destra di Handanovic. Non contento, beffa ancora una volta il centrocampista croato, questa volta per involarsi verso la porta e servire a Gervinho un pallone da spingere in porta con estrema semplicità.



(Dal 26’ s.t. Sprocati 5,5: Entra nel finale con molte energie da spendere ma non punge mai un'Inter sbilanciata in avanti.)



Gervinho 7: A sinistra e a destra, si alterna con Karamoh e quando può punta l’uomo con la solita sfrontatezza. Suo il gol del momentaneo vantaggio del Parma.



(Dal 39’ s.t. Barillà: s.v)





D’Aversa 7: Il Parma gioca molto meglio dell'anno scorso. GLi infortuni di Inglese e Cornelius lo obbligano a rivedere l'attacco, si inventa Kulusevski falso nove e azzecca la mossa.