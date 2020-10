LE PROBABILI FORMAZIONI

L’torna in campo dopo il pareggio con qualche rimpianto in Champions contro lo Shakhtar. Nel secondo anticipo del sabato i nerazzurri ospitano a San Siro ildi, dovendo fare i conti con diverse assenze pesanti, prima su tutte quella di. I ducali, dal canto loro, sono reduci dal successo in Coppa Italia contro il Pescara.insegue tre punti che proietterebbero l’Inter in testa alla classifica, in attesa dell’impegno del Milan di domani con l’Udinese.Conte dovrebbe schierarein attacco al posto di Lukaku, condal 1’ come trequartista, solo panchina per Pinamonti. Possibile una nuova chance per, al centro della difesa:scala a destra, cona sinistra. A centrocampo riecco Gagliardini , con lui Barella e sulle fasce. Liverani confermain attacco, conche rientra da titolare al centro della difesa. Centrocampo con(3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro. All. Conte(4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).