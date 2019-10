Vincere per concludere al meglio una settimana perfetta e portarsi al primo posto solitario, approfittando dello stop della Juve a Lecce: dopo i tre punti ottenuti in Champions League contro il Borussia Dortmund, che hanno riaperto la contesa in merito alla qualificazione agli ottavi della massima competizione europea: l'Inter di Antonio Conte tornano in campo alle 18 nella sfida del Giuseppe Meazza contro il Parma di Roberto D'Aversa, un'occasione da non fallire per continuare la sfida scudetto a distanza con la Juventus. I nerazzurri, reduci da sette vittorie e una sconfitta, vogliono salire a quota 24 punti e portarsi in vetta, ma di fronte c'è il coriaceo club ducale, sulle ali dell'entusiasmo dopo tre vittorie nelle ultime quattro gare e desideroso di portarsi in zona Europa.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Solo tre delle ultime 20 partite di Serie A tra Inter e Parma sono terminate in pareggio: completano il parziale 11 successi nerazzurri e sei emiliani. Il Parma ha vinto solo due delle 25 partite di Serie A giocate in casa dell'Inter (8N, 15P), inclusa la più recente: 1-0 nel settembre 2018. Sette vittorie nelle prime otto partite di campionato per l’Inter, che a livello di successi non ha mai fatto meglio all’inizio di una stagione di Serie A. Dopo una serie di cinque successi interni consecutivi in Serie A, l’Inter ha perso la gara casalinga più recente: la squadra nerazzurra non perde due gare interne di fila da maggio 2018. Il Parma ha già realizzato 13 gol in questo campionato: gli emiliani non facevano meglio nei primi otto turni di Serie A dal 2003/04 (16 reti in quel caso). Per la prima volta da quando è tornato in Serie A nella scorsa stagione, il Parma è rimasto a secco di reti per due trasferte consecutive di campionato. L’Inter è una delle due squadre, al pari dell’Atalanta, ad aver realizzato più gol (11) nel corso del primo tempo di questo campionato. Cinque gol nelle prime otto partite di campionato con l’Inter per Romelu Lukaku, dal 1994/95 solo tre giocatori nerazzurri hanno fatto meglio all’inizio della propria esperienza: Ronaldo, Milito e Branca (tutti sei gol). Dejan Kulusevski del Parma (25/04/2000) è il più giovane giocatore dei maggiori cinque campionati europei ad aver fornito almeno cinque assist in questa stagione. Soltanto Kevin De Bruyne (otto) e Islam Slimani (sei), inoltre, hanno fornito più passaggi vincenti rispetto al fantasista degli emiliani. L’attaccante del Parma Gervinho ha realizzato un gol contro l'Inter in Serie A, nel 2014 con la maglia della Roma - tuttavia il Meazza è lo stadio in cui l’ivoriano ha disputato più partite senza mai trovare la rete in Serie A (sette gare).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro.



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.​



