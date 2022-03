Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha espresso la propria opinione in merito al tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, suo allenatore ai tempi dell'esperienza in biancoceleste.



«La chiave della svolta? Paradossale dirlo, ma adesso che anche l’Inter potrà preparare una partita alla settimana, vedrete quanto sarà bravo Inzaghi a incidere. Avrà più tempo per lavorare, scaricare la tensione e poi ricaricarla in vista dell’impegno successivo. Per l’Inter probabilmente oggi è più facile fare da cacciatore piuttosto che da lepre: la pressione ora è addosso al Milan, vedremo come saprà gestirla. Di sicuro senza pressione l’Inter ha fatto le due partite migliori del 2022: tra andata e ritorno contro il Liverpool, dove partiva ovviamente sfavorita, ha dato dimostrazione di essere una squadra vera, con tanta qualità».