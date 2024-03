Inter, Pasqua in ritiro. Inzaghi prova l’undici 'anti' Empoli

i nerazzurri si sono allenati in Pinetina, dove la squadra si è ritrovata con qualche ora di ritardo rispetto al consueto, in modo da poter trascorrere almeno il pranzo insieme alle rispettive famiglie. Inzaghi e il suo staff hanno invece pranzato insieme in un ristorante di Appiano Gentile. Clima quasi invernale e vento freddo hanno accompagnato la pomeridiana seduta di allenamento che ha visto

Senza più gli impegni internazionali, l’Inter sarà impegnata sul campo una sola volta a settimana e questo consentirà a Inzaghi, infortuni permettendo, di potersi sempre affidare ai titolarissimi. Sarà così anche domani, nonostantema è molto probabile cheA destra il du, desideroso di mettersi alle spalle la brutta vicenda che lo sta accompagnando dall’immediato post di Inter Napoli. Presenti ad Appiano Gentile anche Piero Ausilio e Beppe Marotta, che hanno assistito all’allenamento. Questa sera la squadra si fermerà in ritiro in Pinetina, domattina la classica rifinitura scioglierà ogni riserva.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.