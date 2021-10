L'Inter vuole blindare Nicolò Barella mantenendo una promessa fatta da tempo al giocatore e all'agente. A prescindere dalla fascia da capitano ciò che conta è ovviamente il discorso economico con i nerazzurri che hanno prospettato un impegno da 25 milioni netti per i prossimi 5 anni (scadenza 2026), ma con un aumento "spalmato" secondo la Gazzetta dello Sport su diversi anni. In sostanza invece che guadaganre subito 5 milioni per 5 anni, Barella continuerà a percepirne 2,5 per i prossimi due, e poi si salirà fino a 6,5 e poi 7 dal terzo anno in poi.