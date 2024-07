Inter, passi avanti per il rinnovo di Inzaghi: sarà il più pagato della A

AFP via Getty Images

, così Tullio Tinti era uscito da viale della Liberazione con la consapevolezza che l’Inter non avrebbe in alcun modo assecondato le sue richieste di rinnovo biennale per Simone Inzaghi. In questo il club nerazzurro è stato immediatamente chiarissimo:. Un piccolo ostacolo su un percorso che però ha immediatamente trovato una via alternativa per giungere a meta.A seguito del no ricevuto alla richiesta del biennale,del salario del proprio assistito, questa volta trovando apertura da parte del club.

I dialoghi sono andati avanti,, fissata per il 13 di luglio. Nella giornata di lunedì 8 luglio, un nuovo incontro ha spianato la strada e avvicinato ancor di più le parti. Con il nuovo contratto,, fresco dell’accordo di 6 milioni a stagione fino al 2027 con il Napoli. Inzaghi e l’Inter sono pronti a dirsi sì per la terza volta.