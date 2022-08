Le novità per la difesa dell'Inter non si fermano a Milan Skriniar e alla volontà sia della dirigenza che della proprietà di tenere e rinnovare lo slovacco.Un incontro positivo perché il club biancoceleste ha aperto alla formula - gradita dall'Inter - del prestito con diritto di riscatto.del Borussia Dortmund per cui il club tedesco chiede 15 milioni di euro. Ecco perché Acerbi, da soluzione alternativa è diventata. Simone Inzaghi, che chiede da ormai tempo un'alternativa a De Vrij, è pronto a riabbracciare Acerbi, già allenato negli anni alla Lazio.