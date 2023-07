Proseguono le mosse dell'Inter sul mercato e prosegue la giornata di incontri nella sede di viale della Liberazione. Dopo Minieri e Vigorelli è arrivato il turno anche di Federico Pastorello, che all'uscita ha parlato ai cronisti presenti dei suoi assistiti.



DE VRIJ - "Tutto fatto per il rinnovo? Sì, ormai si tratta di ultimissimi dettagli. Credo che a breve verrà fatto l'annuncio. È quasi tutto a posto".



PEREYRA - "È un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni, vedremo nei prossimi giorni".



INTER SU MERET? - "C'è interesse dei nerazzurri? No, non ne abbiamo mai parlato. Anche perché Onana è ancora con l'Inter, bisognerà vedere se partirà".



SARR E' UN'OPZIONE? - "No, credo che cerchino un'ala destra quindi no, Sarr no".