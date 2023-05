Intercettato all'evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione, l'agente Pastorello ha parlato di vari argomento, tra cui il futuro di Stefan De Vrij: "Lui è in scadenza di contratto. Ci sono trattative in corso con l'Inter ma essendoci ancora la finale di Champions da giocare i calciatori sono concentrati su quella. I discorsi sono rimandati a dopo la finale di Istanbul del 10 giugno".