Benjamin Pavard, difensore centrale dell'Inter, ha parlato a Inter TV prima del fischio d'inizio del match contro il Salisburgo per presentare la gara: "Mi aspetto un match complicato, siamo circondati da un bell’ambiente questa sera quindi dobbiamo fare di tutto per festeggiare a fine serata".



Oggi ci vuole lo stesso spirito avuto con il Torino?

"Abbiamo perso punti importante ma poi ci siamo ripresi, oggi è fondamentale vincere".



Come ti trovi?

"Mi trovo molto bene, mi trovo bene con tutta la gente nerazzurra. Voglio dare tutto per questa maglia".



A Sky Sport.



Qual è l'importanza di questa partita?

"E' una sfida importante, una vittoria ci permetterebbe di qualificarci più agilmente ma non dobbiamo metterci troppa pressione".



Come si trova nella linea difensiva di Inzaghi?

"Per me non cambia granché... Io sono un centrale di costruzione, in questo modo posso spostarmi anche sull'esterno e si adatta bene alle mie qualità, posso esprimermi al meglio".



Cosa pensa dei primi tempi all'Inter?

"Mi ha fatto piacere venire qua, è un club che mi piace. Spero di ricambiare con le prestazioni sul campo l'amore che mi hanno dimostrato i tifosi".