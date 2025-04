Inter, Pavard fuori col Barcellona: chi può giocare al suo posto

AFP via Getty Images

Per l'andata della semifinale di Champions League in programma domani 30 aprile alle 21 in Spagna contro il Barcellona, l'allenatore dell'Inter: il difensore francese ha subito un infortunio durante l'ultima partita di campionato persa dai nerazzurri a San Siro contro la Roma, e non riuscirà a recuperare per il big match contro la squadra di Flick.- Uscito al 15' della gara con i giallorossi, gli esami svolti successivamente da Pavard hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra che quindi lo terrà fuori per la gara col Barça., e probabilmente anche nella sfida in Spagna dovrebbe essere il difensore tedesco a sostituire l'ex Bayern Monaco. L'alternativa potrebbe essere Darmian nel ruolo di braccetto.

- Ancora in dubbio la presenza di, che sta smaltendo il problema muscolare agli adduttori ed è già tornato in gruppo, se dovesse partire per la trasferta europea dovrebbe comunque partire dalla panchina. Inzaghi ritrovadopo la squalifica in campionato, sull'out di destra dovrebbe tornare dal primo minutodopo lo spezzone di gara con la Roma.