Infortunio per Benjamin Pavard al 30' di Atalanta-Inter: il difensore francese dei nerazzurri ha avuto la peggio in uno scontro con Lookman nella propria area di rigore ed è rimasto a terra dolorante, addirittura in lacrime, richiedendo l'intervento della barella per lasciare il campo. Inzaghi ha inserito Darmian, ora si attendono delucidazioni sulle condizioni dell'ex Bayern, il cui problema al ginocchio sinistro sembra essere piuttosto serio. Una bella immagine, che potrebbe indurre a un cauto ottimismo, è quella che ha visto il numero 28 esultare in piedi al rigore realizzato da Calhanoglu.



Il primo responso, assolutamente non ufficiale dato che non ci sono stati esami, che filtra dagli ambienti nerazzurri parla di trauma contusivo da valutare nei prossimi giorni.