Inter, Pavard: 'I derby li giochi per vincere, vogliamo essere campioni stasera'

Redazione CM

10 minuti fa



Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Inter tv prima del derby con il Milan. Il difensore nerazzurro dice la sua sulla possibilità di vincere lo scudetto in questa importante sfida. Queste le sue dichiarazioni:



SCUDETTO - "È una gara molto importante e molto entusiasmante da giocare, vogliamo assolutamente cercare di vincerla e prenderci il titolo".



PREPARAZIONE - "Penso che quando giochi un derby devi giocarlo per vincerlo, ma non abbiamo fatto preparazioni specifiche per questa partita. Un derby ti dà delle emozioni in più, sappiamo che dovremo mettere in campo il 100% e tantissima intensità per vincerlo. È una partita che vale tantissimo, vogliamo vincerla perché vogliamo essere campioni stasera”