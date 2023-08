Pavard after his goal pic.twitter.com/hGX6i8ZR9S — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 19, 2023

non vuole più essere un calciatore del, vuole l'Inter e sta facendo di tutto per farlo capire al club bavarese. Oggi la squadra allenata da Tuchel è scesa in campo per un'amichevole destinata a quei giocatori che non hanno giocato contro il Werder e proprio Pavard è stato schierato in campo nonostante non volesse.Andato in gol, non ha esultato, si è mostrato stizzito e, sopratutto, al momento del cambio ha salutato solo due o tre compagni e poi ha preso diretto la via degli spogliatoi.