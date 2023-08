Benjamin Pavard non si sta allenando con il Bayern Monaco, come riporta la BILD: IL difensore francese, che ieri era tornato in gruppo dopo aver saltato per malattia l'allenamento di mercoledì, è nuovamente assente dalla seduta della squadra di Thomas Tuchel, Al centro delle voci di mercato, Pavard sta spingendo per lasciare la Baviera e raggiungere l'Italia e l'Inter,