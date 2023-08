La palla è passata a Tuchel. L'allenatore del Bayern Monaco non convocherà per la prima gara casalinga dell'anno - con l'Augsburg - l'uomo del momento, Benjamin Pavard. Questo scrive Bild, tornando sulla trattativa ormai sempre più calda con l'Inter. Il francese le sta provando tutte: si è praticamente lanciato in uno sciopero, non partecipando di sua sponte agli ultimi tre allenamenti dei bavaresi. Vuole partire, i nerazzurri lo vogliono e ora sta ai tedeschi accontentarlo o meno.



2 PISTE - La storia è ormai risaputa. I campioni di Germania, prima di accettare il suo trasferimento all'Inter, devono trovare un sostituto. Per Tuttosport, il Bayern vacilla ancora tra Chalobah del Chelsea e Geertruida del Feyenoord, due nomi che piacciono ma non scaldano. Il primo dovrebbe essere il preferito di Tuchel, vista i trascorsi insieme a Londra. Una volta scelto uno di loro, sarà dato il via libera al francese.



TUTTO FATTO - L'Inter nelle ultime ore ha ricevuto segnali social dal giocatore e rassicurazioni dal Bayern. L'accordo c'è e da tempo. Pavard sarà nerazzurro per 32 milioni di euro complessivi (30 di parte fissa più 2 di bonus), a titolo definitivo. Noto ormai anche lo stipendio, che dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro netti l'anno. Manca solo il nullaosta che deve arrivare dalla Germania e da Tuchel.