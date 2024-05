Inter, Pavard: "Questo è un club mitico. Ho visto piangerei i miei genitori in Duomo"

Benjaminracconta lo Scudettoad Adil Rami, ex Milan e ora a TF1. Le sue parole di Benji."La festa è stata una cosa, nAbbiamo fatto otto ore di bus dallo stadio al Duomo, ricordo che avevo chiesto anche ai miei genitori che erano presenti dove fossero e mi hanno risposto: 'Siamo vicini al Duomo, ma tu sei passato troppo velocemente'.

"Sono voluto venire qui perché è unE poi perché. C'era la combinazione perfetta perché mi trovassi bene qui. Gli? Nel calcio si gioca per vincere dei titoli e dare emozioni a tutti i francesi. Spero di poter rivivere le emozioni vissute dopo la vittoria nel Mondiale quest'anno. Anche perché la finale è il 14 luglio, la nostra festa nazionale. Quando giochi a calcio, fai di tutto per vincere.. Penseremo di partita in partita, non crediamo certo di essere già in finale. Vogliamo riscattare la finale dei Mondiali, che è stata molto dura mentalmente: ci penso ancora adesso".