Inter, Pavard rovescia la critica: nessuno rimpiange Skriniar

Cristian Giudici

Et trois. Dopo l'assist per Lautaro nella finale di Supercoppa col Napoli in Arabia Saudita e il salvataggio di testa sul campo della Fiorentina, Benjamin Pavard risulta decisivo anche nel derby d'Italia vinto contro la Juventus a San Siro. La sua rovesciata causa l'autogol di Gatti, che fissa il risultato sull'1-0 e fa volare l'Inter a +4 con una gara giocata in meno.



'COME PARAMATTI' - Il nazionale francese, 28 anni il prossimo 28 marzo, è arrivato a fine agosto dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva da alcuni critici per un difensore che era in scadenza di contratto a giugno e che, durante un programma sportivo in tv, è stato paragonato a Michele Paramatti dei tempi del Bologna di Roberto Baggio... Altri hanno detto che sarebbe stato meglio investire questi soldi per prendere un attaccante più giovane e più forte di Arnautovic.



BENJI L'INTERISTA - In ogni caso Pavard ha pressato il Bayern per convincere i campioni di Germania a lasciarlo andare a Milano, un comportamento che gli è subito valso il soprannome di "Benji l'interista". Un amore a prima vista dimostrato nel bene e nel male. Basti pensare alla sua corsa zoppicante per abbracciare Calhanoglu in gol sul campo dell'Atalanta dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per una quarantina di giorni.



EREDE DI SKRINIAR - Ora Pavard insegue lo scudetto per diventare campione d'Italia, un obiettivo già centrato dal suo predecessore Milan Skriniar. Il quale non sta facendo altrettanto bene al Paris Saint-Germain, dove si è trasferito a parametro zero. L'Inter si è pentita di non averlo ceduto un anno prima, incassando quei milioni che probabilmente le avrebbero consentito di non farsi sorpassare dalla Juventus nella corsa al brasiliano Glaison Bremer. Ormai il passato non si può cambiare, meglio pensare al presente e godersi questo Pavard, che ha rovesciato i giudizi sul suo conto e sta convincendo tutti: "Non gioco a calcio per i soldi, ma per vincere e festeggiare con compagni di squadra e tifosi". Parola di campione del mondo.