Benjamin, difensore dell'Inter, ha parlato a Dazn:"Questo è un campionato che seguivo da molto tempo, ho molti amici che giocano in Italia. Per me è un calcio forte a livello tattico, sento di aver tante cose da imparare qui e non vedo l'ora di far parte di questo grande club, l'Inter. Gioco a calcio per vincere trofei, è per questo che gioco ed è per questo che mi piace. Alla fine della mia carriera sarò fiero di me quando guarderò nella mia bacheca tutti i trofei che avrò vinto. Spero possano essere ancora tanti, perché sono uno che ha fame di vincere trofei. E mi piacerebbe vincere parecchi titoli anche con l'Inter, a fine stagione festeggiare lo Scudetto e mettere questa seconda stella sulla maglia".- "Ero in Germania da sette anni, per me era arrivato il momento di una nuova sfida. L'Inter si è presentata, club dalla grande storia scritta da leggende come Zanetti, che oggi lavora ancora per il club e per il quale ho grande rispetto. Per me si è trattato di qualcosa di una scelta e di una nuova sfida, l'Inter si è presentata con le mie stesse ambizioni, ossia vincere il maggior numero di trofei possibili. Speriamo di poter celebrare a fine stagione più vittorie possibili, insieme ai nostri meravigliosi tifosi".- "La mia posizione preferita è da centrale nella difesa a tre, e lì che mi sento a mio agio. Laterale destro? Tutti sanno che posso ricoprire quella posizione ma non è lì che mi sento a mio agio. Sono all'Inter per potermi esprimere nel ruolo che preferisco, dove posso dare il mio contributo d'esperienza".