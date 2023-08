L'Inter stringe sempre di più per Benjami Pavard, sono giorni decisivi per il possibile arrivo del difensore dal Bayern Monaco che intanto sta lavorando per il sostituto. Tra i club c'è un accordo verbale di massima per l'arrivo del giocatore in Serie A, i tedeschi hanno fatto una promessa ai nerazzurri assicurandoli che l'operazione si farà: è solo questione di tempo. Anche Tuchel, che fino a qualche giorno fa aveva fatto muro convinto di poter bloccare Pavard a Monaco, ormai si è rassegnato a perdere il difensore francese.



L'ULTIMO OK - Ieri intanto il classe '96 ha saltato un altro allenamento e ormai sta aspettando solo il via libera per andare a Milano. L'agente del giocatore è Pini Zahavi, lo stesso che stava portando Gabri Veiga a Napoli ma è anche il procuratore di Tuchel, col quale ha parlato nei giorni scorsi per riportare tranquillità nell'ambiente. L'allenatore spingeva per trattenere Pavard in Germania almeno un altro anno, ma come detto adesso anche lui si è convito a farlo partire. L'Inter ha alzato il pressing e si aspetta una risposta definitiva entro martedì mattina, per avere la possibilità, eventualmente, di andare su un altro giocatore. La sensazione è che dopo la partita contro il Cagliari Inzaghi potrebbe abbracciare il suo nuovo difensore, l'Inter aspetta Benjamin Pavard.