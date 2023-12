Nel mare magnun di notizie non buone che arrivano dall'infermeria di Appiano Gentile l'Inter almeno in parte può tornare a sorridere. Juan Cuadrado non si è allenato, così come Denzel Dumfries che apre una piccola emergenza a destra e insieme a loro resta ai box anche Stefan De Vrij. Chi però è tornato a disposizione di Simone Inzaghi è Benjamin Pavard.



RECUPERATO - Il difensore francese ex-Bayern si era fermato lo scorso 4 novembre nel corso della sfida contro l'Atalanta in cui, dopo un contrasto con Lookman, aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio. I tempi di recupero erano previsti in 6-8 settimane, ma Pavard ha bruciato le tappe e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.



VERSO LA LAZIO - Cosa fare quindi per la prossima sfida di campionato contro la Lazio? Il giocatore, così come fatto per il rientro, freme e vorrebbe già essere convocato e a disposizione di Inzaghi. Lo staff medico, invece, vorrebbe mordere il freno e far rientrare il giocatore con qualche allenamento in più per evitare il rischio di ricadute. Solo domani, al termine della rifinitura, verrà presa la decisione definitiva, ma si va verso il ritorno a una convocazione.