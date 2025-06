Inter, Pavard sicuro: "Troppi buchi nei secondi tempi, ci sono costati lo Scudetto"

Getty Images

Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La Repubblica. Di seguito le sue parole:

GLI ERRORI - "Sicuramente ci sono stati dei buchi nei secondi tempi nella seconda parte della stagione. Anche per questo abbiamo perso il campionato: abbiamo perso punti importanti".



VOLTARE PAGINA - "Ora abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo staff, bisogna recuperare immediatamente sia fisicamente che mentalmente. La stagione è stata lunga, siamo in una nuova competizione; non abbiamo riposato molto ma ce la metteremo tutta per vincere".