Inter, Pavard: 'Sono arrivato qui per vincere lo Scudetto, ma è ancora lunga...'

Dopo l’arrivo della squadra nerazzurra a San Siro, Benjamin Pavard si presenta a Sky Sport per introdurre la gara di questa sera contro il Genoa: “Vogliamo vincere, essere noi stessi, giocando come facciamo sempre. Oggi è una partita importante come tutte le altre. Sono contento di me e del gruppo, abbiamo ottenuto ottimi risultati anche se la stagione non è ancora finita. Abbiamo obiettivi alti, dobbiamo continuare così. Sono arrivato qui per vincere lo Scudetto, anche se il campionato è ancora lungo. Ci sono ancora tante partite importanti, a cominciare da questa".