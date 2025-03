Inter, Pavard: "Triplete possibile, sottovalutato Inzaghi"

, 29 anni domani, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "È più dura rivincere lo scudetto? Era dura anche l'anno scorso. Ora ci sono avversari fortissimi, come Napoli e Atalanta, e confermarsi è difficile. Abbiamo perso punti, ma siamo dove volevamo stare: in corsa su tutto e avanti in campionato. Quel +3 a Bergamo, dove avevo lasciato un ginocchio un anno fa, è stato importante: non è facile non prendere gol là".

Bisogna mantenere questo spirito fino alla fine e poi si vedrà. Io sono fiducioso, in allenamento si spinge al massimo. Di certo, non rinuncio a niente, non ne ho mai abbastanza di vincere"., ci sta vicino e parla continuamente con tutti: chi inizia, chi entra, chi rimane in panchina. Siamo tutti coinvolti. Poi non lascia niente al caso e non prende nulla alla leggera. I suoi risultati non sono casuali e nascono dal gioco:Non è uno che si mette in mostra davanti ai giornalisti, ma fare meglio di così è difficile".

perché anche lui ha giocato sia al Bayern che all'Inter. Nel 2010 c'era una difesa grandiosa, su YouTube ho da poco

Lì sono diventato grande in 4 anni meravigliosi e ho vinto tutto, ma ora difendo il nerazzurro. Sarà equilibratissima, 50 e 50, e vincerà chi difenderà meglio."A Monaco respiri storia, organizzazione, vittoria e solidità. Madi Asterix (ride, ndr)".perché quello che vuole. Mi ha aiutato all'inizio con la lingua, ma da Dimarco a Lautaro e Bastoni, io ho stretto con tutti".