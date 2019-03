Il periodo sotto settlement agreement sta per finire e per la prossima stagione l'Inter avrà più libertà nella compilazione della lista Uefa. Serviranno, però, almeno quattro calciatori cresciuti nel settore giovanile nerazzurro e per questo, secondo il Corriere dello Sport, si pensa anche a calciatori ceduti dall'Inter in passato: tra questi Biraghi e la pazza idea Balotelli.