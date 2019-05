L'Inter e il Cagliari continuano a trattare per Nicolò Barella. Secondo Tuttosport il club nerazzurro è pronto a soddisfare la richiesta economica del patron Giulini (che chiede almeno 45-50 milioni) a patto che parte della valutazione cash sia scalata con l'inserimento di diversi giocatori. Un po' come fu per l'operazione Skriniar con la Sampdoria (la cui valutazione fu in parte sgravata dall'inserimento di Caprari nell'affare) l'Inter sta provando ad offrire al Cagliari alcuni giocatori che stanno uscendo dal settore giovanile.