L'Inter accoglie Vidal, saluta Godin e continua a lavorare per sfoltire la rosa. In attesa di prendere Matteo Darmian, infatti, Marotta è al lavoro per 3 cessioni: Esposito e Salcedo sono pronti a partire in prestito, destinazione Spal il primo e Verona il secondo, mentre Candreva è vicino alla Samp, secondo il Corriere della Sera. Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, è già a Milano per trattare coi nerazzurri.