Antonio Conte può inserirsi di diritto nei libri di storia dell'Inter già a partire da questa sera. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico nerazzurro, vincendo contro l'Udinese, sarebbe l'ottavo allenatore della storia nerazzurra a vincere le prime tre partite consecutive al primo anno alla guida.



“Con la tabellina del tre si va dritti in Paradiso. Antonio Conte è uomo molto terreno, ma un posto comodo nella storia può prenderselo già stasera, in una partita che suona come anonima solo per i distratti. Centoundici anni di fatiche e di domeniche, soltanto otto allenatori sono riusciti a vincere le loro prime tre gare sulla panchina nerazzurra. Ecco, Conte può diventare il nono. E fa quasi strano, perché è perfetto contrappeso alle parole del tecnico, che giusto ieri pomeriggio sottolineava: «Quel che non si dice abbastanza, o che si fa finta di non vedere, è che l’Inter è la squadra che ha cambiato più di tutte tra le top. Abbiamo ceduto dieci giocatori, ne sono arrivati di nuovi, è mutato pure il tecnico. Ecco, quando fai questi cambiamenti devi mettere in conto un periodo di assestamento. Questo è un punto interrogativo, stiamo lavorando per far sì che diventi un punto esclamativo. Il tempo gioca a nostro favore». Non una sottolineatura banale. Il tecnico ha rivendicato – proprio nel bel mezzo di una squadra che prima della sosta sembrava già più che rodata – la possibilità di sbagliare, prima di un ciclo complicato. Non vale come abbassare l’asticella, piuttosto come sottolineare ancor di più i propri meriti e soprattutto quelli della squadra, per una partenza lanciata”.