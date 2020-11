Archiviata la (doppia) sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, Antonio Conte è atteso da un ulteriore esame: la trasferta di sabato con il Sassuolo. Se i nerazzurri non daranno segni di risveglio, nonostante tutti i problemi legati all’ingaggio di Conte e al bilancio, la società non potrà che intervenire. Lo sanno bene i betting analyst che in queste ultime ore hanno già iniziato a definire chi potrebbe prendere il suo posto. Uno dei nomi caldi presi in considerazione dagli esperti è Luciano Spalletti, già a disposizione della proprietà Suning visto che è ancora sotto contratto (fino al 30 giugno 2021). Il ritorno dell’ex allenatore della Roma, riporta Agipronews, è offerto a 12,00. Certo è che tutto dipenderà dalla trasferta di Reggio Emilia, ma soprattutto da eventuali risultati negativi da qui a Natale. Sempre i trader, però, aprono anche alla possibilità di vedere un altro toscano sulla panchina nerazzurra: Massimiliano Allegri. Un’opzione che oggi potrebbe essere fuori budget per l’Inter, sebbene Beppe Marotta sarebbe pronto ad accoglierlo, a causa della crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio. Tale ipotesi è fissata in lavagna a 6,00.