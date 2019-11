C'è un dubbio di formazione per Antonio Conte: il tecnico salentino si trova a dover fare i conti con la diffida di Lautaro Martinez e per questo motivo, scrive la Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito potrebbe avere una chance contro la Spal.



“Il pericolo è il giallo: alla vigilia della sfida casalinga con la Spal Antonio Conte deve decidere come gestire la diffida di Lautaro Martinez. Il Toro ha già messo insieme, nelle prime 13 giornate di A, 4 cartellini gialli (sull’irruenza bisogna ancora lavorare). Alla prossima scatta la squalifica e il tecnico potrebbe essere tentato di preservarlo in vista della sfida alla Roma. In questo caso, toccherebbe a Sebastiano Esposito, alla prima da titolare. Ma è possibile rinunciare alla LuLa in un momento così?”