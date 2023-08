Il Tucu Correa è diventato quasi un tappo per il mercato all’Inter: i dirigenti, scrive La Gazzetta dello Sport, lo accompagnerebbero volentieri alla porta, ma il problema è che ad aspettarlo sull’uscio non c’è nessun dirigente di altre squadre. Per l'Inter l'offerta ideale graviterebbe intorno ai 15 milioni di euro.