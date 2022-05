Il Cagliari per Dalbert vantava nei confronti dell'Inter un diritto di riscatto da 7 milioni di euro, ma la situazione del club sardo è incredibilmente difficile e in caso di Serie B il riscatto del brasiliano non è minimamente ipotizzabile. Per questo il terzino tornerà sul mercato con la richiesta del club nerazzurro che non cambierà.