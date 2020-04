L'Inter blinda il proprio gioellino Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 firmerà in estate il rinnovo quinquennale del suo contratto con piccolo aumento di ingaggio, ma secondo il Corriere dello Sport il prossimo anno non vestirà la casacca nerazzurra, bensì sarà mandato a giocare in prestito per completare la crescita.