Dopo l'infortunio di Arnautovic, l'Inter si è scoperta corta in attacco. Per questo motivo, secondo Sport, a gennaio i nerazzurri torneranno su Mehdi Taremi. L'iraniano era stato accostato all'Inter (ma anche al Milan) in estate ma il Porto, ora come allora, non è disposto a lasciarlo andare via per meno di 20-25 milioni nonostante sia in scadenza di contratto.