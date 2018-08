Resta al Real Madrid o va all'Inter? Il futuro di Luka Modric anima anche le agenzie di scommesse che continuano a far variare le quote di mercato attorno al centrocampista croato.

Per i bookies, tuttavia, la permanenza del giocatore con le Merengues è favorita rispetto al passaggio in nerazzurro. L'opzione della permanenza è infatti bancata a 1,20, mentre la partenza è offerta a 4,30 con l'opzione cessione all'Inter data a 4,50.