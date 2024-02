Inter, per i bookie lo scudetto è nerazzurro: in quota ecco il 'double' campionato-Champions

L'Inter fa un passo enorme verso la seconda stella. La vittoria nella sfida-scudetto con la Juventus fa crollare le quote per il ventesimo titolo, offerto a 1,13, mentre una rimonta in classifica dei bianconeri (ora a -4 con una partita in più) vale 4,35 la posta. Forte del balzo in avanti in campo nazionale, la squadra di Inzaghi può iniziare a concentrarsi anche sulla Champions League, dove non è utopia pensare a ripetere la cavalcata di un anno fa, conclusa solo in finale. La vittoria del titolo per i nerazzurri si gioca a 15 su Goldbet e Better, ma attenzione anche alla finale, fissata a quota 7.