Sono due i profili rimasti in corsa per rinforzare da gennaio il centrocampo dell'Inter. Secondo Tuttosport, Nemanja Matic è il nome più gradito ad Antonio Conte che l'ha già allenato ai tempi del Chelsea ma il centrocampista del Manchester United non è l'unico a stuzzicare il tecnico salentino. C'è anche un'altra vecchia conoscenza di Conte nella sua lista dei desideri che risponde al nome di Arturo Vidal, il cileno è in uscita dal Barcellona. Si complica invece la pista che porta a Ivan Rakitic.