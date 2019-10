L'allarme lanciato da Antonio Conte nel post Inter-Parma non passerà inascoltato. Marotta e Ausilio si muovono sottotraccia per agganciare possibili profili per il centrocampo neroazzurro. Uno dei nomi più caldi per gennaio, secondo il Corriere della Sera, è quello di Arturo Vidal. Il Barcellona però dovrebbe abbassare drasticamente la richiesta di 40 milioni di euro per il cileno. Le alternative che intrigano sono Lorenzo Pellegrini della Roma e Rolando Mandragora dell'Udinese.