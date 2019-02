La volontà dell'Inter è quella di far ripartire la trattativa con Wanda Nara per il rinnovo di Mauro Icardi. Secondo Repubblica, però, Beppe Marotta aspetterà domenica per avviare nuovamente i contatti: l'attenzione dell'amministratore delegato nerazzurro sarà su Tiki Taka, il programma in cui la moglie e agente dell'ex capitano è ospite fissa e sulle sue dichiarazioni. L'Inter spera in un abbassamento dei toni dopo il caso degli ultimi giorni.