E' nell'aria ma per l'ufficialità bisogna pazientare almeno fino a fine gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero queste le tempistiche per arrivare ad un accordo tra Inter e Lautaro Martinez in merito al rinnovo di contratto dell'argentino che potrebbe essere prolungato fino al 2024. Uno degli scogli principali potrebbe essere la clausola rescissoria che i neroazzurri vorrebbero alzare rispetto ai 110 milioni di euro attuali.