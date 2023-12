Un’occasione persa, per colpa e non per sfortuna. Anche sea fine partita era contento per la qualificazione anticipata,, per chiudere al primo posto nel girone, guadagnandosi un avversario sicuramente meno temibile negli ottavi. Invece la squadra con il miglior attacco in Italia per la prima volta dall’inizio della stagione,, graditissimo agli avversari. Colpa in generale di une in particolare del turnover deciso dal tecnico nerazzurro, purtroppo recidivo in tal senso.Ricordare, per credere,in cui l’Inter, che stava dominando la partita al di là dello striminzito 1-0,. Soltanto 5’ più tardi arrivò il pareggio di Giroud, che poi firmò la doppietta del sorpasso lanciando i rossoneri verso il definitivo sorpasso in classifica. Per tutti gli interisti, e anche per chi scrive, quello fu uno scudetto regalato, figlio di un turnover sbagliato.E così, proprio nel ricordo di quel derby dominato ma perso, ripensando alle recenti scelte di Inzaghi tornano a galla i, nella sua ultima trasferta di Champions, quando Inzaghi stravolse la squadra risparmiando ben nove titolari. Quello 0-3 alla fine del primo tempo, poi trasformato in un prezioso 3-3 finale grazie all’ingresso di Thuram e Barella,, contro la Real Sociedad il capocannoniere del campionato,, è entrato soltanto a metà ripresa e tra l’altro al fianco die non del suo compagno abituale. Un’altra scelta incomprensibile, come la rinuncia iniziale a, rilanciati soltanto nel finale.Le conseguenze di questa occasione persa le conosceremo lunedì, quando ilriserverà all’Inter non il Copenaghen, il Lipsia o il Porto, ma un avversario tra i più temibili. Con l’aggravante, da non sottovalutare, che. Come complicarsi la vita, quindi, perché a quel punto non si potrà parlare di sfortuna, né ci si potrà accontentare di partecipare gli ottavi come l’anno scorso, quando però l’Inter realizzò un’impresa qualificandosi come seconda alle spalle del Bayern Monaco, ma davanti al Barcellona, in un girone obiettivamente molto più difficile rispetto all’ultimo, in cui i nerazzurri erano favoriti come vice-campioni d’Europa in carica. E quindi Inzaghi sbaglia a considerarsi soddisfatto dopo lo 0-0 dell’altra sera. Con la speranza che non sbagli più nel dosaggio del turnover, perché è vero che ha un organico extralarge ma l’equilibrio così importante in campo lo è altrettanto fuori, quando bisogna decidere le sostituzioni durante le partite e soprattutto tra una partita e l’altra.